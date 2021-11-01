Дружина популярного артиста Дмитра Монатіка Ірина показала, як пройшла сімейна поїздка на Кіпр, де виступав співак.

Як передає Politeka.net, Ірина Демічева відомий продюсер. Також її знають як дружину популярного українського виконавця і судді проєкту "Голос країни" Діми Монатіка. Також у них є двоє синів - Платон і Данило.

Так, цього разу дружина Монатіка опублікувала серію фото і відео на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, вони всією сім'єю вирушили в місто Лімассол, який знаходиться на острові Кіпр.

На кадрах вона показує своїх дітей - Платона і Данила, які дуже схожі на свого батька.

Також Ірина засвітила свого чоловіка-Дмитра Монатіка.

Шанувальники завалили зоряне сімейство позитивними коментарями: "Чарівні наші", "Ну які ж вонииии", "А хлопчики вже все в тата", "Які у вас круті Малі", "Гарненькі", "Маленькі Монатики", "Класнючі".

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