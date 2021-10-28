Ирина Демичева, жена Дмитрия Монатика, который получил Заслуженного артиста Украины, показала, как гуляла по ОАЭ, похваставшись образом.
Как пишет Politeka.net, Ирина Монатик замужем за популярным артистом Дмитрием Монатиком. У пары есть два сына, а недавно певец получил всеукраинское признание, ведь Дмитрия наградили званием Заслуженного артиста Украины. Демичева вместе с Монатиком отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах. Не забывает Ирина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Ирина была в красном платье. Звезда стояла перед зеркалом, демонстрируя свой образ. Как можно заметить, в месте, где находилась Демичева, везде были зеркала. Ирина отметила, что сейчас находится в Абу Даби.
"В зазеркалье", - написала Ирина.
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Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:
"Неземная красота", "Красивая", "Роскошная".
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