Известный музыкант и судья шоу "Голос країни" Дмитрий Монатик, который укатил на Кипр, показал свои неудачи.

Как передает Politeka.net, Дмитрий Монатик является успешным украинским певцом. Он начинал свою карьеру с популярных проектов на телевидении, где ему утвержали, что у него нет таланта. Через несколько лет Дмитрий прославился на всю страну благодаря своей работе. Также недавно он стал Народным артистом Украины.

Так, на этот раз артист опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Дмитрий Монатик показал свои неудачи при игре в фрисби. Напомним, недавно он покинул Украину вместе со своей семьей и отправился на Кипр.

"А в гороскопе было сказано, что все будет получаться моментально", - пошутил музыкант.

Поклонники оставили несколько комментариев под видео: "Брать же от жизни все, что можно взять", "гороскоп решил, что сегодня пора зажигать", "Верим астрологу, и тут не верим вам. Это напускное, просто маскируете свою сверх способность", "Фрисби... Люблю играть, даже моя собака играть любит".

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