Жена известного артиста и музыканта Дмитрия Монатика - Ирина отправилась с детьми на Кипр, чтобы поддержать своего мужа на концерте.
Как передает Politeka.net, Ирина Демичева известный продюсер. Также её знают как жену популярного украинского исполнителя и судьи проекта "Голос країни" Димы Монатика. Также у них есть двое сыновей - Платон и Даниил.
Так, на этот раз жена Монатика опубликовала несколько видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах её сыновья - Платон и Даниил бегают возле моря на фоне заката. Также она засветила, как Дмитрий Монатик гуляет со своими сыновьями в городе Лимассол, на Кипре. Звездная семья приехала туда, чтобы поддержать Монатика на грядущем концерте.
"Дети солнца и любви ☀️❤️🔥 приехали поддержать любимого папу на концерт в Лимассоле на Кипре. И Вас приглашаем завтра будет феерично", - рассказала Ирина Монатик.
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