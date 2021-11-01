Жена популярного артиста Дмитрия Монатика Ирина показала, как прошла семейная поездка на Кипр, где выступал певец.

Как передает Politeka.net, Ирина Демичева известный продюсер. Также её знают как жену популярного украинского исполнителя и судьи проекта "Голос країни" Димы Монатика. Также у них есть двое сыновей - Платон и Даниил.

Так, на этот раз жена Монатика опубликовала серию фото и видео на своей странице в Инстаграм. Как известно, они всей семьей отправились в город Лимассол, который находится на острове Кипр.

На кадрах она показывает своих детей - Платона и Даниила, которые очень похожи на своего отца.

Также Ирина засветила своего мужа - Дмитрия Монатика.

Поклонники завалили звездное семейство позитивными комментариями: "Волшебные наши", "Ну какие же онииии😍😍😍😍", "А мальчики уже все в папу", "Какие у вас крутые малые", "Хорошенькие", "Маленькие Монатики", "Класснючие".

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