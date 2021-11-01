Дружина відомого українського співака Дмитра Монатіка, Ірина, показала вражаючу команду, яка працювала з артистом під час його виступу за кордоном.

Як відомо, Ірину Монатік з Дмитром пов'язують не тільки подружні, а й робочі відносини: вона є одним з менеджерів проекту MONATIK, тому нерідко відправляється з чоловіком в робочі поїздки.

Днями співак виступив з концертом в місті Лімассоль на Кіпрі. Підтримати його приїхала не тільки Ірина, а й їхні маленькі сини. Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram дружина Монатіка показала їх сім'ю, а також всіх інших людей, які зробили цей концерт можливим.

Вона опублікувала фото з усією командою, яка працювала з Монатіком на Кіпрі. На знімку співак, його дружина і діти були оточені парою десятків людей.

"Всі ритмолови в зборі. Нас так зустрічали ніби не на роботу прилетіли, а на весілля друзів або день народження родичів. Величезна подяка організаторам Ви душа і світло. Нехай вам все тричі повертається! Ви чудові! Команда любов. Всім прекрасного дня", - написала Ірина.

У коментарях їй поставили купу захоплених смайликів і написали: «Банда».

Нагадаємо, дружина Монатіка зворушила українців, засвітивши сімейний відпочинок з дітьми на Кіпрі.

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