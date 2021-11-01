Жена известного украинского певца Дмитрия Монатика, Ирина, показала впечатляющую команду, которая работала с артистом во время его выступления за границей.

Как известно, Ирину Монатик с Дмитрием связывают не только супружеские, но и рабочие отношения: она является одним из менеджеров проекта MONATIK, поэтому нередко отправляется с мужем в рабочие поездки.

На днях певец выступил с концертом в городе Лимассоль на Кипре. Поддержать его приехала не только Ирина, но и их маленькие сыновья. Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм жена Монатика показала их семью, а также всех остальных людей, которые сделали этот концерт возможным.

Она опубликовала фото со всей командой, работавшей с Монатиком на Кипре. На снимке певец, его жена и дети были окружены парой десятков человек.

«Все ритмоловы в сборе. Нас так встречали как будто не на работу прилетели, а на свадьбу друзей или день рождение родственников. Огромная благодарность организаторам Вы душа и свет. Пусть Вам все трижды возвращается! Вы чудесные! Команда любовь. Всем прекраснейшего дня», - написала Ирина.

В комментариях ей поставили кучу восторженных смайликов и написали: «Банда».

Напомним, жена Монатика тронула украинцев, засветив семейный отдых с детьми на Кипре.

Как сообщала Politeka, жена Монатика похвасталась достижением сына, показательное фото.

Также Politeka писала, что Монатик оконфузился на пляже и насмешил украинцев кадрами.