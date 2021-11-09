Жена известного исполнителя Дмитрия Монатика поделилась в сети очаровательными кадрами из путешествия в Италию.
Как сообщает Politeka.net, красотка-жена популярного украинского исполнителя Дмитрия Монатика Ирина часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз жена артиста поделилась в сети очаровательными кадрами со своего путешествия в Италию.
На снимках Ирина запечатлена на прогулке на улицах итальянской Флоренции. Перед камерой она появилась в стильном брючном костюме черного цвета с золотистыми пуговицами. Ее пышные волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и счастливая улыбка. Похоже, жена Монатика решила прогуляться всем самым известным достопримечательностям города.
В подписи к публикации она написала: "Флоренция – тотальное восхищение. Символ этого города Лев, мой знак зодиака вот и мы и сошлись". Пользователи тут же принялись комментировать снимки красотки, засыпая ее комплиментами: "Идеально", "Это знак", "Прямо с тебя лепили!", "Мечта там побывать! Вообще в Италии, но во Флоренции и в Риме особенно! Там столько всего красивого, что связано с истоками искусства эпохи ренессанса. Очень люблю это время".
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