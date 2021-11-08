Известный музыкант Дмитрий Монатик засветился в стильном наряде рядом со своей женой-красоткой, которую заподозрили в беременности.

Как передает Politeka.net, Ирина Демичева известный продюсер. Также её знают как жену популярного украинского исполнителя и судьи проекта "Голос країни" Димы Монатика. Также у них есть двое сыновей - Платон и Даниил.

Так, на этот раз артист опубликовал новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Дмитрий Монатик в стильном костюме позирует на камеру со своей женой Ириной, которая надела на себя элегантный брючный костюм черного цвета.

В комментариях под фото жену Монатика Ирину заподозрили в беременности третьим ребенком: "Беременная?", "Вы в ожидании третьего ребенка?", "Тоже так смотрю...У нее как-то животик даже виднеется...И только, что я об этом написала Ире...Не знаю, что она подумает когда, прочитает это".

Однако жена Монатика опровергнула эту информацию: "Нет, нет вкусная итальянская еда".

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