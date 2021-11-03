Известный исполнитель и музыкант, судья шоу "Голос країни" Дмитрий Монатик показал, как спасается от украинских дождей на солнечном Кипре.
Как передает Politeka.net, 35-летний Монатик известен в украинском шоу-бизнесе как образцовый семьянин. Он просто обожает свою жену и сыновей, которых часто берет с собой на гастроли. В этот раз Монатик отправился на Кипр, где запланирован его концерт. С ним на отдых поехала жена Ирина, а также сыновья – Даниил и Платон.
В Инстаграм у артиста появилась серия фотографий, сделанных на отдыхе. Артист с удовольствием проводит время с детьми.
«Лимассол 2021», - коротко подписал фото Монатик.
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В комментариях ему оставили массу приятных отзывов.
«Возвращайтесь чаще. Ещё чаще», «Это просто огонь», «Зато папу можно за руку кусь-кусь», «Фантастическая поездка», «Какие у Вас чудные сыновья, обожаю Ваше творчество», «Ох, уж эти Ваши Монатики, одно умиление, они такие потешные у Вас! Счастья Вам!», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Монатик с друзьями уехал из Украины, похваставшись отдыхом в ОАЭ: "Все в сборе".
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