Відомий музикант і суддя шоу "Голос країни" Дмитро Монатік, який покотив на Кіпр, показав свої невдачі.

Як передає Politeka.net, Дмитро Монатік є успішним українським співаком. Він починав свою кар'єру з популярних проектів на телебаченні, де Йому стверджували, що у нього немає таланту. Через кілька років Дмитро прославився на всю країну завдяки своїй роботі. Також нещодавно він став Народним артистом України.

Так, цього разу артист опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Дмитро Монатік показав свої невдачі при грі у фрісбі. Нагадаємо, нещодавно він покинув Україну разом зі своєю сім'єю і відправився на Кіпр.

"А в гороскопі було сказано, що все буде виходити моментально", - пожартував музикант.

Шанувальники залишили кілька коментарів під відео: "Брати ж від життя все, що можна взяти", "Гороскоп вирішив, що сьогодні пора запалювати", "Віримо астрологу, і тут не віримо вам. Це напускне, просто маскуєте свою понад здатність", "Фрісбі...Люблю грати, навіть моя собака грати любить".

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