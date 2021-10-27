Відомий співак і Народний артист України Дмитро Монатік показав на новому фото, як проводить час в Об'єднаних Арабських Еміратах з друзями і дружиною.

Як пише Politeka.net, Виконавець поділився новим кадром на своїй сторінці в Instagram. Судячи з гео-локації, зараз Монатік знаходиться в Абу-Дабі-столиці ОАЕ.

На новому знімку співак показав себе в блакитних водах Перської затоки. Артист зайшов у воду по пояс і високо підкинув руки, утворивши навколо себе стіну з бризок. Відпочивав він в компанії своєї дружини і друзів, які також вирішили освіжитися у воді.

"Всі ритмолови в зборі ... ну, майже...", - підписав знімок Монатік.

Його дружина Ірина залишила під постом багато смайликів у вигляді різної морської живності.

Шанувальники артиста також не змогли пройти повз.

"мої ж ви, рибки", "клас яскраве фото)", "цікаво, що Діма в Абу Дабі показує West Coast", "це ви де, Діма?", "Оооо який колір", "Водичка красива", "Красунчик, гарного відпочинку", "мені дуже подобається тату сонця на спині! Ця людина дійсно народилася, щоб сяяти для людей", - пишуть люди.

Нагадаємо, яким Діма Монатік був в юності, суддя "Голосу країни" здивував архівними кадрами.

Як повідомляла Politeka, дружина Монатіка з дітьми повернулася на батьківщину, здивувавши Нікітюк.

Також Politeka писала, що дружина Монатіка показала неоднозначну реакцію сина і розсмішила Дорофєєву.