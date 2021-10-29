Дружина відомого артиста і музиканта Дмитра Монатіка - Ірина вирушила з дітьми на Кіпр, щоб підтримати свого чоловіка на концерті.

Як передає Politeka.net, Ірина Демічева відомий продюсер. Також її знають як дружину популярного українського виконавця і судді проєкту "Голос країни" Діми Монатіка. Також у них є двоє синів - Платон і Данило.

Так, на цей раз дружина Монатіка опублікувала кілька відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах її сини - Платон і Данило бігають біля моря на тлі заходу. Також вона засвітила, як Дмитро Монатік гуляє зі своїми синами в місті Лімасол, на Кіпрі. Зоряна сім'я приїхала туди, щоб підтримати Монатіка на прийдешньому концерті.

"Діти сонця і любові приїхали підтримати улюбленого тата на концерт в Лімасолі на Кіпрі. І вас запрошуємо завтра буде феєрично", - розповіла Ірина Монатік.

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