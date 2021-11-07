Ирина Монатик, жена Заслуженного артиста Украины Дмитрия Монатика, показала, чем занимается в Италии вместе с супругом.

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Монатик с супругой находится сейчас в Италии. Парочка решила узнать, как это искать трюфели, поэтому взяли специально обученную собаку.

На новых фото в Инстаграм Ирина показала себя с Дмитрием. На фото Монатик держал собаку по кличке "Нюх", будучи в очках и шапке. Рядом присела Ирина, а также была еще телеведущая Виктория Батуи.

"Самую жизнерадостную собаку,зовут «Нюх» говорят имя приносит ему удачу в поиске трюфеля. Новый год обещает быть прибыльным", - написала Ирина.

Фанаты, включая Надю Дорофееву, поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Вау, круто", "Где-то ревнует одна Мона", "Какие приключения", "Аа, так мило улыбается на последнем фото".

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