Ирина Монатик, жена Заслуженного артиста Украины Дмитрия Монатика, показала, чем занимается в Италии вместе с супругом.
Как пишет Politeka.net, Дмитрий Монатик с супругой находится сейчас в Италии. Парочка решила узнать, как это искать трюфели, поэтому взяли специально обученную собаку.
На новых фото в Инстаграм Ирина показала себя с Дмитрием. На фото Монатик держал собаку по кличке "Нюх", будучи в очках и шапке. Рядом присела Ирина, а также была еще телеведущая Виктория Батуи.
"Самую жизнерадостную собаку,зовут «Нюх» говорят имя приносит ему удачу в поиске трюфеля. Новый год обещает быть прибыльным", - написала Ирина.
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Фанаты, включая Надю Дорофееву, поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Вау, круто", "Где-то ревнует одна Мона", "Какие приключения", "Аа, так мило улыбается на последнем фото".
Напомним, Дмитрий Монатик с детьми умилил семейными кадрами с отдыха за границей
А еще Politeka писала, что Монатик с друзьями умотал из Украины, похваставшись ярким отдыхом в ОАЭ
Также Politeka сообщала, что жена Монатика показала неоднозначную реакцию сына и рассмешила Дорофеева