Дружина відомого виконавця Дмитра Монатіка поділилася в мережі чарівними кадрами з подорожі до Італії.

Як повідомляє Politeka.net, красуня-дружина популярного українського виконавця Дмитра Монатіка Ірина часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу дружина артиста поділилася в мережі чарівними кадрами зі своєї подорожі до Італії.

На знімках Ірина відображена на прогулянці на вулицях італійської Флоренції. Перед камерою вона з'явилася в стильному брючному костюмі чорного кольору з золотистими гудзиками. Її пишне волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і щаслива посмішка. Схоже, дружина Монатіка вирішила прогулятися всім найвідомішим пам'яткам міста.

У підписі до публікації вона написала: "Флоренція – тотальне захоплення. Символ цього міста Лев, мій знак зодіаку ось і ми і зійшлися". Користувачі тут же почали коментувати знімки красуні, засинаючи її компліментами: "Ідеально", "Це знак", "Прямо з тебе ліпили!", "Мрія там побувати! Взагалі в Італії, але у Флоренції і в Римі особливо! Там стільки всього красивого, що пов'язано з витоками мистецтва епохи Ренесансу. Дуже люблю цей час".

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