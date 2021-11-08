Відомий музикант Дмитро Монатік засвітився в стильному вбранні поруч зі своєю дружиною-красунею, яку запідозрили у вагітності.
Як передає Politeka.net, Ірина Демічева відомий продюсер. Також її знають як дружину популярного українського виконавця і судді проєкту "Голос країни" Діми Монатіка. Також у них є двоє синів - Платон і Данило.
Так, цього разу артист опублікував нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Дмитро Монатік в стильному костюмі позує на камеру зі своєю дружиною Іриною, яка одягла на себе елегантний брючний костюм чорного кольору.
У коментарях під фото дружину Монатіка Ірину запідозрили у вагітності третьою дитиною: "Вагітна?", "Ви в очікуванні третьої дитини?", "Теж так дивлюся...У неї якось животик навіть видніється...І тільки, що я про це написала Ірі...Не знаю, що вона подумає коли, прочитає це".
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Однак дружина Монатіка спростувала цю інформацію: "Ні, ні смачна італійська їжа".
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