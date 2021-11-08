Відомий виконавець, музикант, суддя шоу "Голос країни" Дмитро Монатік після відпочинку на сонячному Кіпрі відправився з дружиною в не менш сонячну Італію.

Як пише Politeka.net, 35-річний Монатік похвалився відпочинком за кордоном, засвітившись у музеї, який присвячений культовому італійському дому моди Gucci. У музеї представлені колекції класичного одягу і сумок модного будинку. Монатік показав кадри з кімнати, де стояли незвичайні експонати. Сам артист вирішив прикинутися одним з них, що у нього чудово вийшло.

"Gucci Garden", - підписав відео артист.

У коментарях йому залишили масу приємних слів. Багатьох насмішила поведінка артиста.

"Ось так компанія", «шалено», «прекрасний експонат», «який смішний», «Кращий», «неймовірний артист і прекрасна людина», «який смішний», "відмінне почуття гумору", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що сам Монатік дуже стильно одягається. Його модні луки завжди стають приводом для обговорення в пресі.

Нагадаємо, що Монатік осоромився на пляжі і насмішив українців кадрами: "а в гороскопі було сказано...".

Раніше повідомлялося, що Монатік з красунею-дружиною влаштували незвичайне полювання: кадри.

Також Politeka розповідала, що Дмитро Монатік з дітьми розчулив сімейними кадрами з відпочинку за кордоном: "Такі потішні".