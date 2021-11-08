Известный исполнитель, музыкант, судья шоу "Голос країни" Дмитрий Монатик после отдыха на солнечном Кипре отправился с женой в не менее солнечную Италию.

Как пишет Politeka.net, 35-летний Монатик похвастался отдыхом за границей, засветившись в музее, который посвящен культовому итальянскому дому моды Gucci. В музее представлены коллекции классической одежды и сумок модного дома. Монатик показал кадры из комнаты, где стояли необычные экспонаты. Сам артист решил притвориться одним из них, что у него прекрасно получилось.

«Gucci Garden», - подписал видео артист.

В комментариях ему оставили массу приятных слов. Многих насмешило поведение артиста.

«Вот так компания», «Обалденно», «Прекрасный экспонат», «Какой смешной», «Лучший», «Невероятный артист и прекрасный человек», «Какой смешной», «Отменное чувство юмора», - пишут пользователи сети.

Отметим, что сам Монатик очень стильно одевается. Его модные луки всегда становятся поводом для обсуждения в прессе.

Напомним, что Монатик оконфузился на пляже и насмешил украинцев кадрами: "А в гороскопе было сказано...".

Ранее сообщалось, что Монатик с красавицей-женой устроили необычную охоту: кадры.

Также Politeka рассказывала, что Дмитрий Монатик с детьми умилил семейными кадрами с отдыха за границей: «Такие потешные».