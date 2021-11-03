Відомий виконавець і музикант, суддя шоу "Голос країни" Дмитро Монатік показав, як рятується від українських дощів на сонячному Кіпрі.

Як передає Politeka.net, 35-річний Монатік відомий в українському шоу-бізнесі як зразковий сім'янин. Він просто обожнює свою дружину і синів, яких часто бере з собою на гастролі. Цього разу Монатік відправився на Кіпр, де запланований його концерт. З ним на відпочинок поїхала дружина Ірина, а також сини – Данило і Платон.

В Instagram у артиста з'явилася серія фотографій, зроблених на відпочинку. Артист із задоволенням проводить час з дітьми.

"Лімассол 2021", - коротко підписав фото Монатік.

У коментарях йому залишили масу приємних відгуків.

"Повертайтеся частіше. Ще частіше", "Це просто вогонь", «зате тата можна за руку кусь-кусь», «Фантастична поїздка», «які у Вас чудові сини, обожнюю Вашу творчість", "Ох, вже ці ваші Монатіки, одне розчулення, вони такі потішні у Вас! Щастя Вам!»,- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Монатік з друзями поїхав з України, похвалившись відпочинком в ОАЕ: "Всі в зборі".

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