Ірина Монатік, дружина Заслуженого артиста України Дмитра Монатіка, показала, чим займається в Італії разом з чоловіком.

Як пише Politeka.net, Дмитро Монатік з дружиною перебуває зараз в Італії. Парочка вирішила дізнатися, як це Шукати трюфелі, тому взяли спеціально навчену собаку.

На нових фото в Instagram Ірина показала себе з Дмитром. На фото Монатік тримав собаку на прізвисько "Нюх", будучи в окулярах і шапці. Поруч присіла Ірина, а також була ще телеведуча Вікторія Батуї.

"Саму життєрадісну собаку, звуть" Нюх " кажуть ім'я приносить йому удачу в пошуку трюфеля. Новий рік обіцяє бути прибутковим", - написала Ірина.

Фанати, включаючи Надю Дорофєєву, поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Вау, круто", "десь ревнує одна Мона", "які пригоди", "Аа, так мило посміхається на останньому фото".

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