Ірина Монатік, дружина Заслуженого артиста України Дмитра Монатіка, показала, чим займається в Італії разом з чоловіком.
Як пише Politeka.net, Дмитро Монатік з дружиною перебуває зараз в Італії. Парочка вирішила дізнатися, як це Шукати трюфелі, тому взяли спеціально навчену собаку.
На нових фото в Instagram Ірина показала себе з Дмитром. На фото Монатік тримав собаку на прізвисько "Нюх", будучи в окулярах і шапці. Поруч присіла Ірина, а також була ще телеведуча Вікторія Батуї.
"Саму життєрадісну собаку, звуть" Нюх " кажуть ім'я приносить йому удачу в пошуку трюфеля. Новий рік обіцяє бути прибутковим", - написала Ірина.
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Фанати, включаючи Надю Дорофєєву, поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Вау, круто", "десь ревнує одна Мона", "які пригоди", "Аа, так мило посміхається на останньому фото".
Нагадаємо, Дмитро Монатік з дітьми розчулив сімейними кадрами з відпочинку за кордоном
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