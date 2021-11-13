Відома українська ведуча і любителька етикету Ольга Фреймут звернулася до Катерини Кухар і її чоловіка після конфлікту з балериною на «Танцях з зірками».

Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася новим фото в сторіз свого Instagram.

Судячи з кадрів, Фреймут відвідала Національну оперу України, де ввечері 13 листопада повинен був пройти фестиваль Серж Ліфар де ля данс зі світовими зірками балету. Серед виступаючих на сцені зірок були Українська прима-балерина Катерина Кухар та її чоловік, прем'єр Національного академічного театру опери та балету України імені Т.Г. Шевченка Олександр Стоянов.

Фреймут вирішила висловити свої почуття на адресу зіркової пари.

"Мої милі Катерина і Олександр, ви навіть не уявляєте, яка «честь жити з вами в одну епоху", - написала ведуча.

Вона прийшла в оперу в ефектному чорному платті з напівпрозорим верхом, під яким проглядався ліф вбрання.

Варто відзначити, що Фреймут і Кухар не завжди ладили. Так, під час участі ведучої в минулому сезоні «Танців з зірками» балерина з позиції судді жорстко її критикувала. Сама Оля, при цьому, їдко їй відповідала.

Нагадаємо, Фреймут спантеличила поверненням на паркет «Танців з зірками».

Як повідомляла Politeka, Фреймут не змогла стримати емоцій в компанії завидного красеня.

Також Politeka писала, що Кухар нещадно доклала Фреймут і видала свою улюбленицю на «Танці з зірками».