Известная украинская ведущая и любительница этикета Ольга Фреймут обратилась к Екатерине Кухар и ее мужу после конфликта с балериной на «Танцях з зірками».
Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась новым фото в Сториз своего Инстаграма.
Судя по кадрам, Фреймут посетила Национальную оперу Украины, где вечером 13 ноября должен был пройти фестиваль Серж Лифар де ля данс с мировыми звездами балета. Среди выступающих на сцене звезд были украинская прима-балерина Екатерина Кухар и ее муж, премьер Национального Академического театра Оперы и Балета Украины имени Т. Г. Шевченко Александр Стоянов.
Фреймут решила выразить свои чувства в адрес звездной пары.
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«Мои милые Екатерина и Александр, вы даже не представляете, какая «честь жить с вами в одну эпоху», - написала ведущая.
Она пришла в оперу в эффектном черном платье с полупрозрачным верхом, под которым просматривался лиф наряда.
Стоит отметить, что Фреймут и Кухар не всегда ладили. Так, во время участия ведущей в прошлом сезоне «Танців з зірками» балерина с позиции судьи жестко ее критиковала. Сама Оля, при этом, едко ей отвечала.
Напомним, Фреймут озадачила возвращением на паркет «Танців з зірками».
Как сообщала Politeka, Фреймут не смогла сдержать эмоций в компании завидного красавчика.
Также Politeka писала, что Кухар беспощадно приложила Фреймут и выдала свою любимицу на «Танці з зірками».