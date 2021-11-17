Українська співачка Настя Каменських несподівано заспівала в дуеті з популярним молодим музикантом, зіркою Тік Тока і шоу "Співають всі" Васею Демчуком.

Як передає Politeka.net, в Instagram у Каменських з'явився уривок з кліпу, який вона зняла разом з хлопцем. Вони виконали пісню Демчука "Sorry". Настя повністю віддалася почуттям під час виконання треку.

«Вася Демчук x NK - Sorry 2. 19.11. Це пісня про прощання з минулим і про пристрасть, яка спалює до тла. Кожен з вас почує в ній свою історію», - підписала відео зірка.

У коментарях віддані шанувальники залишили артистці масу приємних слів і відгуків про нову пісню.

"Обожнюю", "У дівчини акцент нібито занадто іноземний, дуже виділяється", "Яка ніжна пісня. Я, звичайно, рідко коли насолоджуюся лірикою, але ця пісня дуже приємна", «Душевно», «яка ніжність», «дуже мило, мені подобається. Я дуже люблю такі мотиви, вони надихають на зворушливі і чуттєві зв'язки. Спасибі", - пишуть користувачі Мережі.

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