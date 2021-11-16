Відома співачка Настя Каменських виклала в мережу чарівні кадри, на яких позує у відвертому образі і з коштовностями.

Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська співачка Настя Каменських, яка стала зірковим детективом другого сезону шоу "Маска", поділилася в Instagram яскравими кадрами з нової фотосесії.

На знімках Настя позує, мабуть, у себе вдома, стоячи біля дзеркала. Вона при повному параді - в тонкому смарагдовому платті на бретельках, яке підкреслило витончену фігурку і апетитні "вишеньки". Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі яскравий макіяж і загадковий вигляд. Завершують образ розкішні коштовності-сережки, браслет і кільце з великим смарагдовим каменем.

У підписі до публікації Каменських написала: "Почуття – це так красиво. Вони стають нашими кращими прикрасами. І адже так важливо дарувати цю любов не тільки своїм найближчим людям, а й ще одному дуже важливій людині – собі самій. Любити і приймати своє тіло, берегти себе, доглядати за собою".

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