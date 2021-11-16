Украинская певица Настя Каменских (экс-солистка дуэта "Потап и Настя"), обескуражила неожиданным объявлением - поклонники теряются в догадках.
34-летняя артистка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала с загадочным юным блондином. Каменских положила ему руку на плечо и нежно обняла за шею, сама она повернута к камере лицом, а вот ее спутник стоит спиной.
"У каждого своя история. 19.11", - гласит подпись.
Скорее всего, 19 ноября состоится премьера песни Насти, которую она исполнила дуэтом с загадочным парнем на фото. Пользователи гадают в комментариях, кто же это может быть, выдвигая самые невероятные версии.
"Потап теперь с волосами?! 😮 - ты что, не смотрел стендап-380? Это @vladimirdantes - у Дантеса нет родинок на спине 🤷♂️ Инфа 💯 - Скорее, это сын Потапа🙌 - может, это сын Насти, которого она скрывала? 😱 - сомневаюсь! Реально на сына Потапа похож🙌"
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"Похудел Потап… - и волосы выросли"
"может мама?"
"Нифига не понятно, но очень интересно))) 😂"
"Ждём премьеру🔥❤️"
"Мамочки😍 Ждём"
"Красивая обложка 👏"
Стоит отметить, вероятно, на снимке 19-летний исполнитель Василий Демчук. Он родом из Киева, принимал участие в "Голос. Дети" и "Голос країни". Парень мастерски исполняет каверы, пишет свою музыку и играет на гитаре.
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