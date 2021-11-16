Украинская артистка Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, показала, как много работает на студии, удивив измученным видом в сторис Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Настя Каменских обрела популярность в дуэте "Потап и Настя Каменских". Дуэт больше не выступает, Настя вышла замуж за Потапа, и теперь строит успешную сольную карьеру, выпуская хит за хитом, клипы на которые набирают миллионы просмотров на платформе Ютуб. Не забывает Настя Каменских и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На днях Настя рассказала о том, что записала новую песню.
Как оказалось, Каменских впервые за долгое время решилась на коллаборацию с загадочным исполнителем, которого назвала очень талантливым.
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А на новом сторис Настя показала, как работает на студии. Изувеченная певица стояла у колонки, будучи в удобном костюме.
"Еще один день на студии. Еще на один день ближе к премьере песни", - написала Каменских.
Напомним, певица Каменских в узком корсете выпятила прелести перед артистом Олегом Винником
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