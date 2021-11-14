Известная украинская певица Настя Каменских, которая является судьей шоу "Маска", показала себя с каре и в ярком наряде и обратилась к украинкам с вопросом.

Настя Каменских является известной украинской артисткой. Артистка в начале 2000-ых начала свою карьеру и прославилась благодаря своему участию в дуэте с Потапом (Алексеем Потапенко). Как передает Politeka.net, певица с 2017-го года ведет сольную карьеру под псевдонимом "NK". Также, она является судьей на шоу "Маска".

Так, на этот раз певица опубликовала новую Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадре Настя Каменских появилась в новом образе. На кадре певица с короткими волосами и в шикарном ярком наряде оранжевого цвета с вырезом, который фиксируется завязками.

"Девочки, а кто хоть раз в жизни спонтанно делал каре?", — спросила Настя Каменских.

Стоит отметить, что свой образ певица дополнила велосипедками черного цвета и разными аксессуарами.

Ранее сообщалось, 66-летняя мама Насти Каменских в узких брюках впечатлила стильным видом: Сумская в черной коже не отстает

Также, Каменских, устроив танцы, засветила свою огромную гардеробную с полками до потолка: "Это обувной магазин, что ли"

Politeka рассказывала, Каменских без макияжа и с довольной улыбкой покрасовалась на домашних кадрах: "Такая настоящая!"