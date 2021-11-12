Украинская певица Настя Каменских на ночь глядя показала себя дома в постели и без макияжа, впечатлив поклонников своей естественной красотой.
Как пишет Politeka.net, популярная исполнительница порадовала фанатов новым коротким видео на своей странице в ТикТок. Настя часто балует подписчиков кадрами, на которых появляется в вечерних нарядах и при полном параде. Однако, на этот раз звезда решила показать более непринужденный образ.
На видео Каменских показалась в черной майке с кружевом, обрамляющим декольте. Наряд был похож на верх от пеньюара, однако точно сказать было нельзя, так как Настю было видно только по грудь.
На лице певицы не было видно косметики, а ее волосы спадали вниз свободными волнами без следов укладки.
В таком виде Каменских мило дурачилась перед камерой под песню «Take on Me» группы A-ha. Певица улыбалась, поправляла волосы, а в какой-то момент завалилась на кровать.
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Поклонники не смогли пройти мимо такого видео.
«класс здесь такая настоящая!», «Прикольно», «А-ha Супер!», «Легенда шоу-бизнеса», «Насть, это правда что ты с Потапом женаты?», «Моя. Подушка. Настя», - пишут люди.
Напомним, Каменских, устроив танцы, засветила свою огромную гардеробную с полками до потолка.
Как сообщала Politeka, Настя Каменских разоткровенничалась о новой "влюбленности".
Также Politeka писала, что Каменских честно показала лицо без косметики и фильтров на прогулке с Потапом.