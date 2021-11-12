Такой ее не часто увидишь

Украинская певица Настя Каменских на ночь глядя показала себя дома в постели и без макияжа, впечатлив поклонников своей естественной красотой.

Как пишет Politeka.net, популярная исполнительница порадовала фанатов новым коротким видео на своей странице в ТикТок. Настя часто балует подписчиков кадрами, на которых появляется в вечерних нарядах и при полном параде. Однако, на этот раз звезда решила показать более непринужденный образ.

На видео Каменских показалась в черной майке с кружевом, обрамляющим декольте. Наряд был похож на верх от пеньюара, однако точно сказать было нельзя, так как Настю было видно только по грудь.

На лице певицы не было видно косметики, а ее волосы спадали вниз свободными волнами без следов укладки.

В таком виде Каменских мило дурачилась перед камерой под песню «Take on Me» группы A-ha. Певица улыбалась, поправляла волосы, а в какой-то момент завалилась на кровать.

Поклонники не смогли пройти мимо такого видео.

«класс здесь такая настоящая!», «Прикольно», «А-ha Супер!», «Легенда шоу-бизнеса», «Насть, это правда что ты с Потапом женаты?», «Моя. Подушка. Настя», - пишут люди.

Напомним, Каменских, устроив танцы, засветила свою огромную гардеробную с полками до потолка.

Как сообщала Politeka, Настя Каменских разоткровенничалась о новой "влюбленности".

Также Politeka писала, что Каменских честно показала лицо без косметики и фильтров на прогулке с Потапом.