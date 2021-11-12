Певица Настя Каменских, которая замужем за Алексеем Потапенко (Потапом), рассказала о своей новой влюбленности, поделившись с украинцами в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских стала популярной благодаря дуэту с Алексеем Потапенко "Потап и Настя". Недавно пара поженилась и решила заняться сольными проектами. Потапенко начал выступать под псевдонимом ПТП, а Настя Каменских взяла псевдоним NK.

Звезда также активно ведет социальные сети, где делится с фанатами всем интересным. На новых сторис Настя показала, что подготовила.

"Делюсь с вами новостями. Я записала новую песню. И она будет особенной и неожиданной по нескольким причинам", - написала звезда.

"Да. Впервые за долгое время это будет коллаборация. С одним очень талантливым исполнителем. Я уже влюбилась в эту песню и надеюсь, вы тоже скоро влюбитесь", - продолжила Настя интриговать фанатов.

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