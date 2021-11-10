Певица Настя Каменских с супругом рэпером Потапом (Андреем Потапенко) устроили развлечения, кадры которых напугали пользователей соцсети.

Видео появилось на странице «Зірковий шлях» в Инстаграм, передает Politeka.net.

Потап и Настя кривлялись под известную песню Ding Dong Song. При этом на видео они наложили специальный фильтр, что сделало кривляния слишком выразительными.

Такие кадры раскритиковали в Сети. А у Потапа даже диагностировали заболевание.

«Ужас», «Какой кошмар», «Впечатление, что истинные сущности проявились», «Какой бред», «У Потапа явно гастрит!», «Хоть бы ночью не приснилось», «Нечем заняться?», «Зачем я это смотрела, ужас», «Страшные, ужас, противно смотреть», «Совершенно не смешно», "Вам это не идет, не опускайтесь до Поляковой", - пишут в комментариях.

Отметим, хронический гастрит – воспалительное заболевание, во время которого возникают дистрофические изменения слизистой оболочки желудка и нарушение его функций.

При хроническом атрофическом гастрите возникает белый или серовато-белый налет на языке, возможно появление отпечатков зубов на нем.

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