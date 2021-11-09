Любопытные кадры с певицей Настей Каменских и ее супругом, рэпером Потапом (Андреем Потапенко), попали в Сеть - парочка устроила "дебош" на семейном застолье.
Соответствующие кадры Потап опубликовал в своем TikTok, а его жена в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
Настя и Потап гостили у мамы певицы, Лидии Павловны, которая на днях отмечала день рождения и приглашала домой родных и друзей. Во время застолья певица с мужем не дали заскучать другим, да и себе, устроив переполох.
Потап заснял на камеру, как пристает к жене, трогая рукой ее волосы. В итоге, певице это надоело и она начала отмахиваться.
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Следом за "рукопашным боем" Каменских пыталась "отбиться" от назойливого мужа ногами.
Пользователи активно обсуждают увиденное и делятся в комментариях своими впечатлениями:
"Блин, Потап, я Настю не признал, да и тебя, правда, присмотрелся, тогда только понял, что это Потап"
"Да с такими друзьями никогда не будет скучно, эх Настя"
"Такую красотку только гладить надо"
"Это когда изучил кунг-фу за три секунды, листая каналы"
"О, это же Настен и Потапски"
"А она не поняла в начале"
"Носки грязные"
"Стала ненавидеть после ваших проделок в тик токе! Думала, артисты с большим именем, но я ошиблась!"
Ранее сообщалось, Каменских в деталях показала квартиру, в которой жила до славы и свадьбы с Потапом: "Впервые после смерти..."
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