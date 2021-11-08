Известная украинская певица Настя Каменских и ее супруг – продюсер, исполнитель и автор песен Потап (Алексей Потапенко) устроили себе Новый год в разгар ноября.
Как пишет Politeka.net, Потап поделился новым забавным видео на своей странице в Инстаграм. В последнее время артист часто балует поклонником контентом, созданным в стиле трендов популярной соцсети ТикТок. Его новое видео не стало исключением.
На кадрах Потап в домашней обстановке поет песню своей группы Mozgi. Однако в кадре перед ним неожиданно появляется Каменских в черном пиджаке с блестящей вышивкой. В руках у певицы была тарелка оливье, которое она с удовольствием уплетала.
Потап не оценил выходку жены, и с недовольным видом поспешил отодвинуть ее от камеры.
«Здравствуй Опа! Новый год! Хлоп! Есть уже ощущение?», - подписал кадры продюсер.
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Его поклонники тут же принялись комментировать видео.
«Аж захотелось оливьешки», «Какие крутые», «это было очень смешно», «Настя с оливье молодчинка», «Ощущение нового года становится ещё больше, когда слышишь эту песню и смотришь на Ваши видео», «Когда возобновление Потапа и Насти?)», «вот вы мне настроение подняли, ребята я вас обожаю, процветания вам и успехов», - пишут люди.
Напомним, Каменских и Потап устроили шумное застолье дома, кадры.
Как сообщала Politeka, Каменских после трагедии в семье впервые вернулась в родной дом.
Также Politeka писала, что Потап в красной шапке показал, что вытворяет с Каменских в гостиной.