Известная певица и жена Потапа Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом "NK", впервые за долгое время приехала в родной дом.

Настя Каменских является известной украинской артисткой. Артистка в начале 2000-ых начала свою карьеру и прославилась благодаря своему участию в дуэте с Потапом (Алексеем Потапенко). Как передает Politeka.net, певица с 2017-го года ведет сольную карьеру под псевдонимом "NK".

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, в январе этого года у артистки произошла трагедия в семье, она потеряла родного отца. Впервые за долгое время она наведалась в квартиру, в которой раньше жила на День Рождения Лидии Каменских (её мамы).

"Я приехала, чуть ли не впервые, наверное, после смерти папы, в квартиру, в которой я жила. У Лидочки мы сейчас будем праздновать День Рождения, смотрите какая она у меня красотуся, моя лапочка", - сказала Настя Каменских.

"Хотите я вам покажу много всего? Тут есть просто такие раритетные фотки, разные штуки", - спросила у поклонников певица.

Также артистка показала, как выглядел её отец - Алексей Жмур в молодости, и спросила, похожа ли она на него.

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