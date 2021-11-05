Украинская певица Настя Каменских, которая замужем за рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), отправилась в Египет, откуда делится кадрами своего времяпрепровождения.
Популярная исполнительница отправилась на курорт Шарм Эль-Шейх, сообщает Politeka.net. В своих сторис артистка рассказала, что провела бессонную ночь в самолете и собирается поспать в отеле. Примечательно, что на кадрах не видно Потапа.
Позже певица опубликовала видео, на котором станцевала в купальнике перед камерой. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
"Главное, хорошее настроение ☺️🥰", - написала Настя Каменских в Тик Ток.
Мужа Аллы Пугачевой Галкина в Украине настигла горькая участь Киркорова: первые подробности
Дистанционное обучение в школах могут отменить: в МОЗ сделали громкое заявление
Самолет с украинцами рухнул в России: раскрыты причины трагедии и имена жертв
Нина Матвиенко честно рассказала, почему приняла в штыки Мирзояна: "Я не хотела этого брака"
"Холостячка" Злата Огневич набралась духу и сообщила горестное известие: "На сердце тоже дождь"
За 15 минут публикация собрала десятки лайков и немного комментариев.
"Вау", "Красавица", "Кошечка", "Ах, какая женщина! Мне б такую", - написали пользователи сети.
Отметим, Настя Каменских, несмотря на плотный график, успевает также вести аккаунты в соцсетях. Так, на ее Инстаграм подписаны уже 5,4 миллиона пользователей Сети, а на Тик Ток - 2,5 миллиона.
В своих публикациях артистка не только делится откровениями, но также рассказывает о творчестве и старается повеселить поклонников.
Пользователи активно комментируют и лайкают посты певицы, и в результате те набирают много просмотров.
Напомним, покинувшая Украину без Потапа Каменских в постели рассказала о тяжелой ночи
Как сообщала Politeka, Каменских в купальнике с крошечными лямками высмеяли из-за неловкого вида
Также Politeka писала, что Каменских пожаловалась на тяжелые гастрольные будни, показав реалии переездов