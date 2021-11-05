Украинская певица Настя Каменских, которая замужем за рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), отправилась в Египет, откуда делится кадрами своего времяпрепровождения.

Популярная исполнительница отправилась на курорт Шарм Эль-Шейх, сообщает Politeka.net. В своих сторис артистка рассказала, что провела бессонную ночь в самолете и собирается поспать в отеле. Примечательно, что на кадрах не видно Потапа.

Позже певица опубликовала видео, на котором станцевала в купальнике перед камерой. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

"Главное, хорошее настроение ☺️🥰", - написала Настя Каменских в Тик Ток.

За 15 минут публикация собрала десятки лайков и немного комментариев.

"Вау", "Красавица", "Кошечка", "Ах, какая женщина! Мне б такую", - написали пользователи сети.

Отметим, Настя Каменских, несмотря на плотный график, успевает также вести аккаунты в соцсетях. Так, на ее Инстаграм подписаны уже 5,4 миллиона пользователей Сети, а на Тик Ток - 2,5 миллиона.

В своих публикациях артистка не только делится откровениями, но также рассказывает о творчестве и старается повеселить поклонников.

Пользователи активно комментируют и лайкают посты певицы, и в результате те набирают много просмотров.

Напомним, покинувшая Украину без Потапа Каменских в постели рассказала о тяжелой ночи

Как сообщала Politeka, Каменских в купальнике с крошечными лямками высмеяли из-за неловкого вида

Также Politeka писала, что Каменских пожаловалась на тяжелые гастрольные будни, показав реалии переездов