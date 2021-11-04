Украинская певица Настя Каменских, которая замужем за рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), рассказала, что произошло этой ночью.
Популярная артистка, несмотря на плотный график, старается выделять время на отдых, сообщает Politeka.net.
Певица без Потапа в этот раз улетели в Шарм Эль-Шейх в Египте.
"Мы на месте", - подписала звезда видео из отеля.
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На кадрах певица падает на постель и рассказывает о своих планах.
"Мы добрались! Все идут на пляж, а я решила поваляться, потому что, тяжелая была ночка, надо чуть поспать. Если мне, конечно, удастся. Всем солнечного вайба!", - написала Каменских.
Также артистка показала вид из своего окна - бассейн с чистой голубой водой и море недалеко.
Отметим, перед этим Настя Каменских показала, как они с мужем покидают Украину на самолете.
Певица пожаловалась, что не может уснуть, но также обрадовалась, что полет в этот раз вышел без задержек.
Примечательно, что Настя Каменских недавно рассказала о пережитых эмоциональных напряжениях. Артистка поделилась, что из-за недосыпа, загруженности, усталости и переездов она сильно расплакалась. Таким образом артистка выплеснула всю негативную энергию.
Напомним, Каменских в слезах обратилась к украинцам
Как сообщала Politeka, Каменских кокетливо вильнула бедрами в рваных мини-шортах и впечатлила мужа Дорофеевой
Также Politeka писала, что Каменских, обратившись к Потапу, неожиданно подвела итоги