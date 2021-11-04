Популярная украинская певица Настя Каменских, которая замужем за рэпером Потапом, поделилась серией солнечных кадров из своего отдыха и удивила поклонников в Инстаграм вешностью.

Настя начала активно показывать разные фото из отдыха в Египте и рассказывать о счастливых выходных. Поскольку звезда часто чередует концерты с отпуском, она показывает в Инстаграм довольно много смелых нарядов.

В этот раз в рваных мини-шортах Каменских покрутила бедрами, хвастаясь фигурой.

«Самого доброго утра вам 😘 Выберите свой сегодняшний муд по фото» - пишет Настя под серией кадров из отдыхе.

Пользователи сети сразу же оценили серию кадров, в том числе и коллеги звезды – Дантес и Бедняков:

«И Вам ❤️🙌; Взаимно 👏; Наверное 3 😏 по моему настроению муд такой😂; Вы пример для многих ребят и девушек!; Напишите свой план питания на день, если не сложно 🍉🍓🥬; И вам доброго обаятельная красотка❤️; Love 🔥; Это не ножки, это волшебство!💖; красотка всегда!».

Ранее Настя решила подвести итоги за четыре года сольной карьеры и поблагодарила свою команду, мужа Потапа за плодотворный труд:

"А благодарить вас мне действительно есть за что. Ваша любовь к моей музыке - это и десятки премий за лучшие видео и песни, и награды Певица года, попадание в Billboard, Music Choice, до топовых плейлистов. Более полумиллиарда зрителей посмотрели видео на моем YouTube-канале и миллионы - в TikTok. Вдумываясь в эту цифру, я просто схожу с ума! 😳 ",- сказала Настя.

Ранее Politeka писала, что "Беременна ли я?": Каменских за кулисами шоу " Маска "расставила все точки над" i " про себя и Потапа.

Напомним, что Каменских в полупрозрачной одежде озадачила украинцев, перепутав даты: "Ты как всегда загадка".

A еще Politeka сообщала, что Потап смутил украинцев видом с ресницами и мейкапом: "Еще один Шура".