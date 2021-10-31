Співачка Настя Каменських на шоу" Маска", де виступає в якості зіркового детектива, дала вичерпні відповіді на питання, які вже давно мучать її шанувальників.
Як відомо, 34-річна Каменських і її 40-річний чоловік репер Потап (Андрій Потапенко) вже два роки в офіційному шлюбі, але їхні стосунки почалися, набагато раніше, коли Потап був ще одружений на Ірині Горовій.
Шанувальники цієї яскравої парочки мріють про те, щоб у них з'явилося потомство. Неодноразово в Мережі заговорювали про вагітність Каменських, але кожен раз чутки не підтверджувалися. Як йдуть справи зараз, співачка розповіла ведучій бекстейджу "Маски" Нателлі Кірс, передає Politeka.net.
Остання згадала, що в першому сезоні "Маски", було багато натяків від зірок про їхнє особисте життя - чи будуть якісь натяки тепер і від Насті?
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"Все, що я хочу, я показую в своїх соцмережах. Звичайно, є деякі моменти, які я залишаю для себе... "Чи вагітна я?", - всі запитують. Не вагітна! "Чи з чоловіком я?", - живу з чоловіком, у нас все прекрасно. Чи буде тут якийсь анонс? Поки ще не планували, треба подумати...", - чесно відповіла Каменських.
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