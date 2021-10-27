Украинская певица Настя Каменских, которая замужем за рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), рассказала, как проплакала часа полтора.
У популярной артистки очень напряженный график, сообщает Politeka.net. Концерты, съемки в клипах и различных телешоу, переезды не проходят бесследно - все это отразилось на психоэмоциональном состоянии певицы.
"Весь недосып, загруженность, усталость после переездов и все, что долго копилось, в тот день, – выплеснулись наружу. А я и не пыталась их остановить", - призналась звезда, опубликовав видео, где сильно плачет и рассказывает об эмоциях.
"Часа полтора плакала, так много плакала... Так мне сейчас легче стало оттого, что я поплакала. Прямо это энергия, это то, что ты не можешь никуда деть, накопленная усталость", - рассказала певица.
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В посте Каменских посоветовала всем принимать себя такими, как есть.
"Хочу поделиться с вами важным посланием - открывайте свою душу, принимайте себя со всеми эмоциями и проживайте их, чтобы прожить жизнь на полную", - написала артистка.
В конце она поблагодарила своих поклонников за любовь и поддержку, и она это ценит, оставаясь честной и душевной в творчестве, постах и на видео.
Напомним, Каменских в крошечном розовом купальнике показала, насколько пышные у нее формы
Как сообщала Politeka, Каменских пожаловалась на тяжелые гастрольные будни, показав реалии переездов
Также Politeka писала, что Каменских позволила рассмотреть себя поближе в обтягивающем платье с необычным вырезом