Звезда рассказала, как ей было тяжело

Украинская певица Настя Каменских, которая замужем за рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), рассказала, как проплакала часа полтора.

У популярной артистки очень напряженный график, сообщает Politeka.net. Концерты, съемки в клипах и различных телешоу, переезды не проходят бесследно - все это отразилось на психоэмоциональном состоянии певицы.

"Весь недосып, загруженность, усталость после переездов и все, что долго копилось, в тот день, – выплеснулись наружу. А я и не пыталась их остановить", - призналась звезда, опубликовав видео, где сильно плачет и рассказывает об эмоциях.

"Часа полтора плакала, так много плакала... Так мне сейчас легче стало оттого, что я поплакала. Прямо это энергия, это то, что ты не можешь никуда деть, накопленная усталость", - рассказала певица.

В посте Каменских посоветовала всем принимать себя такими, как есть.

"Хочу поделиться с вами важным посланием - открывайте свою душу, принимайте себя со всеми эмоциями и проживайте их, чтобы прожить жизнь на полную", - написала артистка.

В конце она поблагодарила своих поклонников за любовь и поддержку, и она это ценит, оставаясь честной и душевной в творчестве, постах и на видео.

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