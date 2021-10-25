Украинская певица Настя Каменских, которая замужем за рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), решила показать свой новый пляжный образ для отдыха на курорте.

Известная певица часто получает неоднозначные комментарии в адрес своей фигуры, а также критику своих нарядов, которые едва прикрывают ее формы. Как правило, Настя не реагирует на негатив, но всегда замечает все слова под постами.

По мнению Насти, она многие годы училась принимать себя и знает, что легко набирает лишний вес. Поэтому теперь звезда старается не комплексовать из-за внешности показывает себя без фильтров.

Чтобы не отвечать на негатив, Каменских также долго училась удерживаться от отрицательных высказываний. Теперь звезда спокойно интригует кадрами в маленьких купальниках, чувствуя себя уверенно в любом виде.

Ранее Каменских решила показать, как проводила время на отдыхе с самого утра. В маленьком белом платье без рукавов певица похвасталась счастливым завтраком.

По мнению Насти, следует встречать утро именно так. К слову, Каменских встает очень рано, ведь ложится спать до десяти вечера, чтобы отром успеть на пробежку.

«Доброе утро 🤍 Ловите поцелуй и пусть ваши выходные будут самыми сладкими 😘» - написала Настя под серией счастливых кадров из отдыха.

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