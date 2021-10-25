Известная украинская певица Настя Каменских показала поближе роскошное вечернее платье, которое она надела по случаю премьеры второго сезона шоу «Маска».

Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась новым видео на своей странице в ТикТок.

23 октября состоялась премьера первой серии 2-го сезона полюбившегося многим украинцам шоу «Маска», в котором каменских играет роль одного из звездных детективов. По этому поводу певица появилась в студии в роскошном образе. На новом видео она показала его поклонникам поближе.

Настя была одета в обтягивающее коктейльное платье светло-лазурного оттенка. Его главной изюминкой был квадратный вырез со стороны одного плеча, открывающий половину декольте. Также эффектности наряды придала серебристая вышивка с одной стороны платья.

В таком наряде Каменских чувственно позировала перед камерой, улыбаясь и подмигивая зрителям.

«А вы смотрели первую серию 2 сезона Шоу «Маска»?», - поинтересовалась певица.

Ее поклонники тут же отреагировали.

«Красотка», «Настя, ты молодец, так держать...Потапу привет... жду хитов», «Вы очень красивая», - пишут люди.

@nkofficial А вы смотрели первую серию 2 сезона Шоу «Маска»? ♬ hey lol - khaleel

Напомним, Каменских в мини-топе покрутилась перед зеркалом, искусив Потапа видом.

Как сообщала Politeka, Каменских без макияжа устроила утреннюю прогулку на отдыхе за границей.

Также Politeka писала, что Каменских в белом мини устроила райский отдых с самого утра.