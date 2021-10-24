Известная певица и жена Потапа Настя Каменских, которая отправилась вместе со своим супругом на насыщенный отдых, показала кокетливый образ в маленьком топике и джинсовой юбке.

Популярная исполнительница несколько дней тому назад рассказала, что уехала с Потапом отдыхать и провести время вместе. Не так часто звезды отдыхают в одно и то же время, так как часто им приходится разлучаться из-за напряженных графиков.

Находясь на курорте, не забывает Каменских также и про тренировки. В Сторисах Настя уже показывала, как занимается на улице и наслаждается временем по утрам.

В этот же раз Каменских удалось привлечь внимание пляжным игривым образом. В маленьком топе лавандового оттенка и светло-синей джинсовой юбке длинны мини Настя покрасовалась перед зеркалом и честно показала, как выглядит в минималистичном луке без яркого макияжа.

Также недавно в Инстаграм у 34-летней Каменских появились фотографии с последнего эфира шоу. Настя приняла участие в съемках.

«Между нами только танец. Как символично эти слова из песни «Красное вино» описывают вечер воскресенья на @tanci1plus1. С удовольствием приняла приглашение присоединиться к 7 эфиру шоу, исполнить мою песню для вас и насладиться талантом и невероятным мастерством участников шоу! @maksimc, была рада познакомиться с тобой за судейским столом», - отметила артистка.

Напомним, что Каменских в красном платье с декольте покорила паркет «Танців з зірками».

Ранее Politeka писала, что Каменских в платье с разрезами заткнула за пояс Кухар.

A еще Politeka сообщала, что Каменских в бикини показала себя с интересного ракурса: "Пальцем ноги снимала?".