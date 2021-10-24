Украинская певица Настя Каменских, которая замужем за рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), отправилась с ним на жаркий отдых, откуда публикует красочные снимки.

В этот раз Каменских решила показать, как проводила время на отдыхе с самого утра. В маленьком белом платье без рукавов певица похвасталась счастливым завтраком.

По мнению Насти, следует встречать утро именно так. К слову, Каменских встает очень рано, ведь ложится спать до десяти вечера, чтобы отром успеть на пробежку.

«Доброе утро 🤍 Ловите поцелуй и пусть ваши выходные будут самыми сладкими 😘» - написала Настя под серией счастливых кадров из отдыха.

Поклонники поспешили прокомментировать образ звезды в белом платье:

«О скромна девочка Наконец то файна Анастэйшен, балдею, фотка супер!!!👏👏; Поймала 😍 Всем классных выходных!; Чего же девушкам на самом деле нужно?; спасибо и вам Настя; Фігурка супер 😍 ты очень красива ❤️».

Также артистка опубликовала несколько снимков, на которых позировала в красном купальнике. Певица лежала в прозрачной воде, закрыв глаза.

"Прими самого себя, своё тело и мысли…ведь обрести внутреннюю свободу, вот где настоящая независимость❤️", - написала исполнительница.

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