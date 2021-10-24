Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, которая несколько лет назад вышла замуж за рэпера Потапа, отправилась с мужем на отдых, откуда делится с поклонниками яркими кадрами.
Как пишет Politeka.net, 34-летняя известная певица Настя Каменских, которая сейчас строит сольную карьеру под псевдонимом NK, и ее 40-летний муж Потап (Алексей Потапенко) отправились на отдых в Объединенные Арабские Эмираты.
В своем Instagram Настя активно делится фотографиями из отпуска с мужем. На этот раз певица показала поклонникам утреннюю субботнюю прогулку.
"Утренние субботние вайбы 🌿 ", - написала певица.
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На прогулку певица надела обычную белую футболку и синие джинсы. На плечах у Насти был черный рюкзак. Певица прогуливалась по городу без макияжа и укладки, наслаждаясь отдыхом.
Поклонники поставили почти 10 тысяч лайков за 20 минут и написали много комментариев.
" ❤️ Красоточка!!!", "Гарнюня 😍😍😍 ", "Моя красотка ❤️ ", "Гарнюня ❤️ ", "Обожаю Настеньку 😍 ", " Передайте нам тепло, солнышко, зелень)))", - написали в сети.
Ранее Politeka писала, что на шоу "Маска" рассекретили Баяна, Данилко не узнал близкого друга: "Был уверен, что это...".
Напомним, что Каменских в белом мине устроила райский отдых с самого утра: "Выходные будут самыми сладкими".
A еще Politeka сообщала, что Потап в ванной показал, как развлекается наедине с Каменских: "Через экран чувствуется".