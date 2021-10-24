Українська співачка Настя Каменських, яка одружена з репером і продюсером Потапом (Олексієм Потапенко), вирушила з ним на спекотний відпочинок, звідки публікує барвисті знімки.

Цього разу Каменських вирішила показати, як проводила час на відпочинку з самого ранку. У маленькій білій сукні без рукавів співачка похвалилася щасливим сніданком.

На думку Насті, слід зустрічати ранок саме так. До слова, Каменських встає дуже рано, адже лягає спати до десятої вечора, щоб відром встигнути на пробіжку.

"Доброго ранку лов ловіть поцілунок і нехай ваші вихідні будуть найсолодшими 😘 » - написала Настя під серією щасливих кадрів з відпочинку.

Шанувальники поспішили прокоментувати образ зірки в білій сукні:

"О скромна дівчинка нарешті то файна Анастейшен, балдею, фотка супер!!!Пойм; зловила 😍 всім класних вихідних!; Чого ж дівчатам насправді потрібно?; спасибі і Вам Настя; Фігурка супер 😍 ти дуже красива ❤️" »

Також артистка опублікувала кілька знімків, на яких позувала в червоному купальнику. Співачка лежала в прозорій воді, закривши очі.

"Прийми самого себе, своє тіло і думки ... адже знайти внутрішню свободу, ось де справжня незалежність❤️", - написала виконавиця.

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