Українська співачка Настя Каменських, яка одружена з репером і продюсером Потапом (Олексієм Потапенко), влаштувала з чоловіком запальні танці і показала, як їм весело проводити час удвох.

Зараз Настя Каменських і її чоловік відпочивають на курорті і активно вивчають місцевість, при цьому не забуваючи дивувати безліччю кадрів, які показують всю красу місця, де зупинилися зірки.

Встигає Настя також похвалитися і своїми образами дня, які приміряє перед дзеркалом для фанатів.

Після того, як Каменських вибрала лук дня, вона станцювала перед Потапом і показала, як треба рухатися.

"Просто нам разом добре! @kamenskux we belong together #nk # potap " - написав Потап під коротким відео.

Шанувальники поспішили відповісти; хороша пара. Цікаво, що "пара», коли говоримо про людей в іспанській мові —pareja; Cute couple; Милашки видно закохані; ви дуже красива пара😍 😍; і це дуже здорово 👍; любов через екран відчувається😍❤️" - пишуть в мережі.

Олексій Потапенко одружився на Насті Каменських у 2019 році. Пара живе в заміському будинку під Києвом, де їх сусідами стали Юрій Горбунов і Катя Осадча. Нещодавно Потап і Настя полетіли на відпочинок до Іспанії, а тепер перебралися в Об'єднані Арабські Емірати. Потап у своїх сторіс в Instagram показав, як готується до відвідування мечеті в Абу-Дабі.

"Тільки не кажи, Що я змусив тебе одягнутися в таке", - сказав Потап.

"Так, змусив, хоче собі купу дружин, щоб я взагалі не виходила, сиділа вдома, ось так от закрилася", - розповіла Настя.

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