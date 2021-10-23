Украинская певица Настя Каменских, которая замужем за рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко), устроила с мужем зажигательные танцы и показала, как им весело проводить время вдвоем.

Сейчас Настя Каменских и ее супруг отдыхают на курорте и активно изучают местность, при этом не забывая удивлять множеством кадров, которые показывают всю красоту места, где остановились звезды.

Успевает Настя также похвастаться и своими образами дня, которые примеряет перед зеркалом для фанатов.

После того, как Каменских выбрала лук дня, она станцевала перед Потапом и показала, как надо двигаться.

«Просто нам вместе хорошо! @kamenskux we belong together #nk #potap» - написал Потап под коротким видео.

Поклонники поспешили ответить; хорошая пара. Интересно, что «пара», когда говорим о людях в испанском языке —pareja; Cute couple; Милашки видно влюблены; Вы очень красивая пара😍😍; И это очень здорово 👍; Любовь через экран чувствуется😍❤️» - пишут в сети.

Алексей Потапенко женился на Насте Каменских в 2019 году. Пара живет в загородном доме под Киевом, где их соседями стали Юрий Горбунов и Катя Осадчая. Недавно Потап и Настя улетели на отдых в Испанию, а теперь перебрались в Объединенные Арабские Эмираты. Потап в своих сторис в Инстаграм показал, как готовится к посещению мечети в Абу-Даби.

"Только не говори, что я заставил тебя одеться в такое", - сказал Потап.

"Да, заставил, хочет себе кучу жен, чтобы я вообще не выходила, сидела дома, вот так вот закрылась", - рассказала Настя.

Напомним, Потап заставил Каменских преобразиться и ходить в закрытых нарядах

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