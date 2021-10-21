Известный музыкальный продюсер Потап "заставил" Настю Каменских преобразиться и надеть на себя восточный наряд.
Как передает Politeka.net, Потап (Алексей Потапенко) является известным украинским артистом. Также он владеет продюсерским центром и является наставником популярных украинских артистов. В 2019-ом году он объявил, что женился на бывшей коллеге Насте Каменских.
Так, на этот раз артист опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, Потап вместе со своей женой Настей Каменских отправился в отпуск в Дубаи. На кадрах певица надевает на себя национальный наряд и её муж это комментирует.
"Настя, только не говори, что я заставил тебя это надеть", - обратился к своей жене музыкант.
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"Заставил, хочет себе кучу жен, чтобы я вообще не выходила, сидела дома", - призналась Каменских.
"Как мне нравится Настя в этих одеждах. Это вообще...ей подходит...Не знаю, что-то срабатывает во мне. Я считаю, что это очень круто. 4 жены", - сказал Потап.
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