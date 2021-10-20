Известный музыкальный продюсер Потап (Алексей Потапенко) заговорил о пластической операции у его жены Насти Каменских.

Как передает Politeka.net, Потап (Алексей Потапенко) является известным украинским артистом. Также он владеет продюсерским центром и является наставником популярных украинских артистов. Потап прославился своим участием в коллективе "Потап и Настя". В 2019-ом году он объявил, что женился на бывшей коллеге Насте Каменских.

Так, на этот раз Потап опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадре он показывает, как они обедают со своей женой Настей Каменских и в один момент переводит камеру на неё. Также он заговорил о её пластической операции.

"Что это за арабская принцесса?", - спросил у Каменских Потап.

"Если ты арабская принцесса, то ты 100% сделала себе операцию на нос. Потому что он маленький и красивый", - сказал Потап.

Ранее сообщалось, Потап показал их с Каменских особняк по соседству с Осадчей и сделал признание: "Нам так жаль..."

Также, Каменских раскрыла, каким будет эфир "Танців з зірками" с ее участием: "Репетируем уже несколько часов"

Politeka рассказывала, бледная и растрепанная Каменских озадачила кадрами из спальни: "Что-то не так со мной..."