Известная певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, и её муж Потап показали танец, который высмеяли украинцы.
Как передает Politeka.net, Потап (Алексей Потапенко) является известным украинским артистом. Также он владеет продюсерским центром и является наставником популярных украинских артистов. Потап прославился своим участием в коллективе "Потап и Настя". В 2019-ом году он объявил, что женился на бывшей коллеге Насте Каменских.
Так, на этот раз, Потап на своем аккаунте в социальной сети "Тикток" опубликовал новое видео. На кадрах он вместе со своей женой - певицей Настей Каменских танцует под динамичную музыку.
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Поклонники оставили множество комментариев под видео: "Классные! Но не их это занятие. Что-то не то. Взрослые, солидные люди. Что-то другое, ребенка например, и вместе было бы круче", "Анастасия, хватить мучить Потапа, дай ему похавать", "Только не пойте Чумачечая весна больше", "Повзрослейте оба, уже пора", "Маша и Медведь после второй прививки".
Ранее сообщалось, бледная и растрепанная Каменских озадачила кадрами из спальни: "Что-то не так со мной..."
Также, Настю Каменских в кардинально новом имидже "бруталки" едва узнали даже фанаты: "Совсем другая!"
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