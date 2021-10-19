Известный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) продолжает радовать поклонников оригинальными видео, снятыми на отдыхе со своей женой Настей Каменских.

Как пишет Politeka.net, 40-летний Потап и 34-летняя Каменских продолжают наслаждаться компанией друг друга, отдыхая за границей. Во время отпуска парочка регулярно публикует в Инстаграм забавные видео, которые вызывают неоднозначную реакцию у их поклонников.

На свежем видео Потап устроил настоящее шоу перед Каменских, которая была занята своими делами. Он использовал фильтр, который раздвоил его лицо и стал петь популярную песню.

«Mister Boombastik!», - подписал видео артист.

В комментариях ему оставили много разных отзывов. Поклонники обратили внимание на то, что Потап наконец-то поставил себе брекеты, которые попали в кадр.

«Бред», «Наблюдаю за вашими сториз и хочу написать, что очень красивые места, вы классные, счастливые и красивые. Хорошего Вам отдыха!», «Леша и брекеты. Ну, наконец-то!», «Серьёзно, брекеты», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Потап показал синяки на ногах Каменских: «Мы развлекаемся».

Ранее Politeka писала, что Потап показал свой роскошный дом по соседству с Осадчей: "Нам так жаль...".

A еще Politeka сообщала, что Потап в образе физкультурника разозлил сеть развязными танцами: "Деградация".